المرئي والمسموع تدعو مقدمي خدمات البث للحصول على التصاريح اللازمة للحج

المرئي والمسموع تدعو مقدمي خدمات البث للحصول على التصاريح اللازمة للحج

2019/07/30
الساعة 10:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة البث المباشر، الراغبة بالمشاركة في التغطية الإعلامية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1440 هـ، إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني [email protected] لتعبئة النماذج الخاصة بأجهزة البث المباشر، وذلك بدءً من اليوم حتى تاريخ 6 / 12 / 1440هـ .

وأكدت الهيئة أن على جميع وسائل الإعلام التي ستشارك في تغطية مناسك الحج ضرورة الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لجميع الخدمات الإعلامية الراغبة في تقديمها أثناء موسم الحج، محذرة في الوقت ذاته بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.



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