المشاكل تُلاحق الأهلي والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المشاكل قد تُهدد استقرار النادي الأهلي ونادي الاتحاد وذلك بسبب التقدم بشكوى ضد الناديين في الفترة الأخيرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت تقارير صحافية، قالت أن الأهلي سيكون مُطالبًا بدفع ما يُقرب من 4 ملايين دولار أمريكي كمستحقات متأخرة على الراقي في صفقة تعاقده مع اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس من صفوف نادي سانتوس لاجونا المكسيكي في صيف عام 2018.

وفي السياق ذاته كان المدرب الكرواتي سلافين بيليتش مدرب الاتحاد السابق، تقدم بشكوى ضد إدارة العميد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بسبب تأخر الاتحاد في دفع مستحقات بيليتش والتي تُقدر بـ 11 مليون دولار أمريكي.

ويذكر أن إدارة لؤي ناظر كانت أقالت سلافين بيليتش من تدريب نادي الاتحاد في فبراير الماضي، بعد مرور 5 أشهر من توليه المسؤولية.

وكان أحمد الصائغ فاز برئاسة الأهلي لمدة 4 سنوات خلفًا لـ عبدالله بترجي، بينما فاز أنمار الحائلي برئاسة الاتحاد بالتزكية ولمدة 4 سنوات خلفًا لـ لؤي ناظر.

وعانت بعض من الأندية السعودية في فترة من الفترات، من أزمة الديون والقضايا الخارجية حتى تم حلها وعاد الاستقرار نوعًا ما لهذه الأندية.