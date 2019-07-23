المغرب: يجب احترام حرية الملاحة بمضيق هرمز

المغرب: يجب احترام حرية الملاحة بمضيق هرمز

2019/07/24
الساعة 1:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1640
0
طباعة
المواطن - واس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم بالرباط أن المملكة المغربية تدعو إلى احترام حرية الملاحة البحرية بمضيق هرمز، واحترام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية التي لا ينبغي أن تتعرض لأي إكراه أو تدخل.
وأكد بوريطة، في لقاء صحفي أن المغرب على غرار العديد من البلدان تتابع بقلق التطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي وإنها أدانت عدة مرات الأعمال التي تهدد استقرار وأمن هذه المنطقة, مجددة تضامنها مع الدول العربية بالخليج، في كل مرة يتم فيها تهديد أمنها وطمأنينة مواطنيها.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم