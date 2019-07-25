المملكة تستضيف السوبر الإيطالي مجددًا

المواطن - محمد سمعه

أوضح لويجي دي سيريفو المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف مباراة السوبر الإيطالي للموسم الثاني على التوالي بين ناديي يوفنتوس ولاتسيو.

وقال لويجي دي سيريفو في تصريحات نقلها راديو 24 الإيطالي: لدينا عقد مع الجانب السعودي لاستضافة المملكة لثلاث نسخ من بطولة كأس السوبر الإيطالي ونسخة واحدة أُقيمت في مدينة جدة.

وأضاف لويجي دي سيريفو: نحن نحترم عقودنا مع الجانب السعودي، ونريد إقامة الثلاث نسخ من السوبر الإيطالي في المملكة كما كان الاتفاق.

وفي أبريل الماضي، كان نادي ميلان واجه فريق يوفنتوس على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة وانتهت المباراة بفوز فريق يوفنتوس بهدف دون رد على الروسونيري أحرزه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.