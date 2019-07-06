المملكة تُنافس بـ 8 ألعاب مختلفة في الأولمبياد الصيفي العالمي

المواطن - واس

افتتح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا يوم الأربعاء الماضي منافسات الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات تحت شعار (لتكون متميز) في إستاد سان باولو بمدينة نابولي ويستمر حتى 14 يوليو 2019م، بمشاركة أكثر من 6000 طالب وطالبة من 100 دولة أبرزها أمريكا وروسيا وأستراليا والصين واليابان والبرازيل والأرجنتين ومن الدول العربية المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان ومصر والجزائر.

وبدأ الافتتاح الرسمي للأولمبياد بإعلان الرئيس الإيطالي بدء البطولة، تلى ذلك كلمة رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية” FISU “اوليق ماتيتسن.

واشتمل حفل الافتتاح على عروض فنية لأبرز الفنانين الإيطاليين ولوحات فنية وثقافية ورياضية بجانب مسيرة المنتخبات الجامعية المشاركة في الأولمبياد وقد تم تسليم علم الأولمبياد القادم لليابان المستضيفة لها في العام 2021م.

الوفد الأكبر بين الدول العربية:

وتشارك المملكة العربية السعودية بوفد كبير بين الدول العربية في هذا الأولمبياد وذلك بثمانية ألعاب مختلفة. وهي: التايكوندو، التنس، الجودو، السباحة، كرة الطاولة، السهام، ألعاب القوى، المبارزة.

وانطلقت أولى مشاركة منتخب الجامعات السعودية يوم الخميس الماضي للطلاب في مسابقات كرة الطاولة ضد فرنسا وكذلك في منافسات السباحة 100م ظهر وصدر و 50م فراشة و الجودو وزن 90 ضد أوكرانيا وأوزبكستان في دور 16 .

وأعرب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ورئيس الوفد السعودي الدكتور خالد بن صالح المزيني عن سروره بمشاركة لاعبي منتخب الجامعات السعودية في هذا المحفل المهم متمنياً لهم التوفيق ومقدما شكره وتقديره للجنة المنظمة.