النفط مستقر

المواطن - متابعة

أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر اليوم الجمعة، مع تجاذب السوق بين هبوط إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك بأكثر من النصف بسبب عاصفة استوائية وبين مخاوف من فائض في الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عند التسوية 66.72 دولار للبرميل، مرتفعة 20 سنتًا، في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتًا واحدًا لتغلق عند 60.21 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع صعد برنت 4 في المائة، بينما سجل الخام الأمريكي مكاسب قدرها 4.7 في المائة.

وكان الخامان القياسيان قد هبطا الأسبوع الماضي.

وعززت العاصفة الاستوائية باري، التي من المتوقع أن تصبح إعصارًا قبل أن تصل إلى اليابسة في مطلع الأسبوع القادم، عقود الخام مع قيام شركات النفط في خليج المكسيك بتقليص الإنتاج.