اليونايتد يجد بديل بوغبا

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنظاره على التعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومع اقتراب الفرنسي بول بوغبا، من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد والانضمام لـ ريال مدريد الإسباني، نجح نادي اليونايتد في إيجاد بديل بوغبا، وهو الكرواتي راكيتيتش.

وتُقدر قيمة بيع راكيتيتش حوالي 45 مليون جنيه إسترليني، وسيرحب برشلونة ببيع لاعبه الكرواتي، في حال جاء العرض المناسب، خاصة أن البارشا يبحث عن الاستفادة المادية من بيع نجمه الكرواتي من أجل التحرك وضم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيحاول مانشستر يونايتد، التحرك سريعًا، للتعاقد مع راكيتيتش قبل تسعة أيام من غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وكان راكيتيتش انضم لصفوف فريق برشلونة في صيف 2014، قادمًا من صفوف نادي إشبيلية الإسباني.