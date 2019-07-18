انتحاري يفجر نفسه بموقف سيارات في سيناء

المواطن - القاهرة

أكدت مصادر قبلية وشهود عيان، صباح الخميس، وقوع تفجير بموقف للسيارات بالشيخ زويد شمال سيناء في مصر، ما أسفر عن سقوط جرحى.

وقالوا إن انتحاريًا فجَّر نفسه في موقف للسيارات بمنطقة الشيخ زويد، موقعًا جرحى، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين، بحسب تقارير مصرية.

وسارعت قوات الأمن بتطويق المنطقة، بحثًا عن أي متفجرات قد يشتبه وجودها في المنطقة.

وكان 4 أشخاص قد استشهدوا أمس على يد مسلحين مجهولين ببئر العبد بشمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية إن مسلحين استوقفوا عدة أشخاص عند قرية مصفق بمدينة بئر العبد على طريق العريش القنطرة، وقاموا بقتل 4 منهم، وقطع رؤوسهم وتم نقل جثثهم إلى المستشفى.