بأداء باهت الفراعنة يفوزون ويتأهلون في مباراة مصر ضد أوغندا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مصر ضد أوغندا، أمس الأحد، بفوز المنتخب المصري بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والمُقامة حاليًّا في مصر.

بدأ الشوط الأول من مباراة مصر ضد أوغندا بأداء متواضع وباهت من قبل المنتخب المصري، والذي لم ينجح تحت قيادة مدربه المكسيكي خافيير أجيري في تقديم الأداء المنتظر منه أمام الجماهير المصرية في ملعب القاهرة الدولي.

وكان المنتخب الأوغندي قريبًا في أكثر من مناسبة لإحراز الهدف الأول في الشوط الأول من مباراة مصر ضد أوغندا، لكن تألق الحارس المصري محمد الشناوي حارس منتخب مصر ساهم في فشل المنتخب الأوغندي في إحراز أي أهداف.

وبعد معاناة تمكن المنتخب المصري من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب محمد صلاح في الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر الشوط الأول من مباراة مصر ضد أوغندا.

وأضاف المصريون الهدف الثاني في الشوط الأول من عمر مباراة مصر ضد أوغندا عبر اللاعب أحمد المحمدي من تصويبة قوية في الدقيقة الخامسة والأربعين.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة مصر ضد أوغندا، حاول منتخب أوغندا على فترات إحراز الهدف الأول، ولكن تألق محمد الشناوي حاول دون ذلك.

وارتكب دفاع منتخب مصر أخطاء عدة خلال الشوط الثاني من مباراة مصر ضد أوغندا، لكن النتيجة استمرت تُشير إلى تقدم المنتخب المصري بهدفين دون رد.

وانتهت مباراة مصر ضد أوغندا، بفوز منتخب مصر والذي أصبح رصيده تسع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن تأهله كأول إلى دور ثمن النهائي، أما منتخب أوغندا فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثاني.

وبعد نهاية مباراة مصر ضد أوغندا، سيواجه منتخب مصر ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في دور الـ16، بينما يواجه منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة.