بالأسماء.. التجارة تدعو 114 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة

المواطن - الرياض

دعت وزارة التجارة والاستثمار 114 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام إلى مطابقة بياناتهم الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية، حيث نشرت قائمة بأسماء المرشحين والمرشحات أتت بناءً على نتائج منظومة التوظيف “جدارة” التابعة لوزارة الخدمة المدنية ووفقاً للمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي والاختبار وأقدمية التخرج.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد دعت الخريجين والخريجات إلى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها الرابع من شهر ذي القعدة 1440هـ الموافق السابع من يوليو 2019 على موقعها الإلكتروني.

كما تقوم وزارة التجارة والاستثمار بالتواصل مع المرشحين والمرشحات الواردة أسماؤهم من الجنسين لتحديد مواعيد استكمال إجراءات المقابلات والتوظيف.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار دعت أكثر من متقدم ومتقدمة لكل وظيفة لإجراء المقابلات الشخصية على أن يتم استبعاد طلبات الترشيح في حالة عدم اجتياز تلك المقابلات.