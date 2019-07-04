بدر بن سلطان يسلّم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي مكة

المواطن - واس

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لعددٍ من المستفيدين بالمنطقة، البالغ عددها 208 منتجات سكنية، في خطوة أولى لتوزيع أكثر من 44 ألف منتج سكني لهذه الفئة بحلول العام 2020 في مختلف محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

كما كرّم سموه الجمعيات المساهمة في مشروع الإسكان التنموي وهي جمعية أم القرى، وجمعية دعم المطلقات والأرامل، وجمعية كهاتين.

ويأتي مشروع الإسكان التنموي ضمن مبادرات وزارة الإسكان المواكبة لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تلبية احتياج الأسر الأشد احتياجاً في المجتمع للمساكن, وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم.

ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق, أو من خلال التشييد والبناء, أو عبر الوحدات السكنية التابعة للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة، ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 26 جمعية أهلية منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها في تحديد المسكن المناسب ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.