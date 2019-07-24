برشلونة يخطط للتخلص من راكيتيتش

المواطن - محمد سمعه

يدرس نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية، التخلص من اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش والتعاقد مع لاعب أفضل منه في خط الوسط.

وقالت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية: إن برشلونة يحتاج لبيع إيفان راكيتيتش والاستفادة منه ماليًّا من أجل التحرك والتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في صيف 2019.

ويذكر أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، كان أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع إيفان راكيتيتش، في حال قرر الأخير مغادرة برشلونة.

وشارك إيفان راكيتيتش مع المنتخب الكرواتي، في بطولة كأس العالم 2018 والذي أُقيم في روسيا، حيث احتل منتخب كرواتيا المركز الثاني خلف المنتخب الفرنسي بطل المسابقة.

وكان راكيتيتش انضم لنادي برشلونة في عام 2014 قادمًا من صفوف نادي إشبيلية الإسباني.

وتُوج راكيتيتش مع نادي برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2015 بعد الفوز على نادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثية مقابل هدف في المباراة النهائية.