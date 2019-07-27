برعاية مسك.. نهائي كأس العالم للشركات الناشئة في الرياض

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تُجرى في الوقت الحالي بطولة كأس العالم لريادة الأعمال، وهي مسابقة عالمية للشركات الناشئة تضم أكثر من 100 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم برعاية مؤسسة مسك الخيرية.

وبدأت المسابقة الخاصة بأمريكا الشمالية في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتحديدًا في وسط مدينة بوسطن، حيث انطلقت 14 شركة ناشئة من الولايات المتحدة وكندا للفوز بالجولة الإقليمية، والتي تؤهل للتقديم في النهائيات العالمية بالرياض خلال نوفمبر المقبل.

ويتم تنظيم المسابقة من قبل الشبكة العالمية لريادة الأعمال ومنتدى مسك تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويحصل الفائزون على جوائز تصل إلى 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على دورات تدريبية في تنمية واستغلال الموارد وفرص الاستثمار.

وجاءت شركة Tive في المرتبة الأولى، حيث فازت بمبلغ 25 ألف دولار، وكانت شركة Ninteenth Amendment في المركز الثاني، وحصلت على 10 آلاف دولار.

وتعد Ninteenth Amendment، والتي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، قناة تستطيع من خلالها العلامات التجارية بيع سلع مسبقة مباشرة إلى المتسوقين لديها، والاتصال بشبكة من الشركات المصنعة بشفافية عند الطلب.