برونزية أبرار بُخاري تُحقق إنجازًا جديدًا لـ المملكة

المواطن - محمد سمعه

تمكنت السعودية أبرار بخاري لاعبة التايكوندو في نيل الميدالية البرونزية امس الجمعة، ضمن منافسات بطولة الحسن الدولية للتايكوندو والمُقامة حاليًا في مدينة عمان الأردنية.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي للتايكوندو عبر تويتر، أن البطلة أبرار بخاري تمكنت من حصد الميدالية البرونزية في منافسات البطولة والمصنفة G1.

وجاء حصد أبرار بخاري للميدالية البرونزية في بطولة الحسن الدولية وذلك بعد التفوق على إحدى اللاعبات من دولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن أبرار بخاري، كانت تمكنت في شهر أبريل الماضي من الفوز بالميدالية البرونزية في وزن الـ57 كيلو غرام ضمن مشاركتها في البطولة العربية الحادية عشر للتايكوندو والتي أُقيمت في مملكة المغرب.