بطل إفريقيا يلتحق بمعسكر الشباب

المواطن - محمد سمعه

وصل صباح اليوم الأربعاء، الجزائري جمال الدين بن العمري مدافع نادي الشباب إلى معسكر الليث في دولة ألمانيا، من أجل الانضمام لتدريبات الفريق الشبابي استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

ونشر الحساب الرسمي لـ الشباب عبر تويتر صورًا من وصول جمال بن العمري إلى معسكر الليث، حيث دخل في نقاش مع محمد السهلاوي لاعب الليث الجديد.

وقبل وصول جمال بن العمري، حرص خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب على زيارة معسكر الفريق الشبابي في ألمانيا.

ومن المقرر تواجد خالد البلطان في مباراة الفريق الودية اليوم أمام نادي بادربورن الألماني.

وكان جمال بن العمري حصل على عطلة من نادي الشباب، بعد تتويج الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا يوم 19 يوليو الجاري بالفوز على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.