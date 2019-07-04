بيرو تُسقط تشيلي بثلاثية وتعبر لنهائي كوبا أمريكا 2019

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب بيرو في العبور إلى نهائي كوبا أمريكا 2019 وذلك بعد الفوز على منتخب تشيلي بثلاثية دون رد في دور نصف النهائي.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول من مباراة بيرو وتشيلي، بأداء هادئ من قبل الفريقين مع وجود محاولات هجومية قليلة من قبل منتخب بيرو لإحراز الهدف الأول.

وتمكن منتخب بيرو من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب إديسون فلوريس في الدقيقة الحادية والعشرين عبر تصويبة قوية على يسار حارس مرمى منتخب تشيلي.

وارتكب حارس منتخب تشيلي خطًأ قاتلًا أمام لاعبي منتخب بيرو، مما مكّن اللاعب يوشيمار يوتون من إحراز الهدف الثاني لـ منتخب بيرو في الدقيقة التاسعة والثلاثين في المرمى الخال من حارس تشيلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بيرو وتشيلي بتقدم الأول بثنائية دون رد.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة بيرو وتشيلي حاول المنتخب التشيلي بقيادة أليكسيس سانشيز نجم نادي مانشستر يونايتد، صناعة الفرص الهجومية من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وفي ظل محاولات المنتخب التشيلي تسجيل الهدف الأول له في المباراة، تمكن منتخب بيرو في الدقيقة الـ91 من إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب باولو جيريرو بعد مراوغة مميزة لحارس مرمى منتخب تشيلي.

انتهت المباراة بفوز منتخب بيرو بثلاثية نظيفة، ليواجه منتخب البرازيل في نهائي كوبا أمريكا يوم الأحد المقبل، بينما سيواجه منتخب تشيلي نظيره الأرجنتيني يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.