تتويج خالد الغامدي بـ بطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو

المواطن - واس

توّج لاعب المنتخب السعودي للبلياردو خالد الغامدي ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئين في مسابقة الثمان كرات، بعد فوزه في المباراة النهائية اليوم في لاس فيغاس الأمريكية، على اللاعب الأمريكي كيلي دودا ‏بنتيجة 6 – 1.

وجاء تتويج الغامدي باللقب بعد أن تجاوز 7 لاعبين في جميع الأدوار التي لعبها في البطولة دون أي خسارة تسجل ضده.

من جهته هنأ رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عصام الملا اللاعب خالد الغامدي لتحقيقه لقب البطولة، مشيراً إلى أن ذلك تحقق بمجهود من اللاعب في محافظته على التدريبات، ودعم إدارة المنتخب من أجل صقل موهبته الكبيرة والطموحة في تحقيق الإنجازات ورفع شعار الوطن في كل المحافل، إضافة إلى الدعم الكبير الذي وجده من عائلته التي نقدم لها كل الشكر والتقدير لمساهمتهم في مواصلة اللاعب طموحاته.

وكان حساب اللجنة الأولمبية السعودية عبر تويتر حرص على تهنئة اللاعب خالد الغامدي بعد تتويجه ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئين.