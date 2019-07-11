تحالف دولي لحماية مضيق هرمز

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تعكف الإدارة الأمريكية على اتخاذ الخطوات النهائية لخطط تأمين الممرات المائية الهامة قبالة السواحل الإيرانية واليمنية، والتي شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية توترات كبيرة على الصعيد العسكري والأمني.

الخطوات الرئيسية التي تمت الموافقة عليها من جانب البيت الأبيض، ترتكز إلى تشكيل تحالف بحري قادر على تأمين تلك المنطقة الحيوية، والتي تعتمد عليها تجارة النفط بشكل رئيسي على المستوى الدولي.

تحالف دولي بحري

الخطة التي تم إقرارها في الأيام القليلة الماضية، تشمل تكوين تحالف عسكري توفر له الولايات المتحدة سفن القيادة ومراقبة الناقلات التجارية والتي تحمل أعلام دولها فقط.

وفي الوقت نفسه، ستكون مهمة التحالف الأساسية هي القيام بدوريات بحرية بشكل منتظم في المياه الدولية لتأمين حركة التجارة، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية التي تمر عبر تلك المنطقة.

وقال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة: “إننا نشارك الآن مع عدد من الدول لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز من عدمه”.

ترحيب دولي

الولايات المتحدة قامت بشكل عام بعرض فكرة إقامة التحالف العسكري الدولي في الممر الملاحي خلال قمة مجموعة العشرين، ولاقت بالفعل ترحيباً كبيراً من دول عديدة تمتلك مصالح كبيرة في تلك المنطقة.

وبشكل عام، كانت اليابان أولى البلدان التي تتبنى الفكرة الأمريكية، والتي نظرت إليها على أنها ضمان حقيقي لحرية التجارة العالمية بشكل رئيسي.

وقال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، إنه لم تقع أي هجمات على ناقلات البحر اليابانية، والتي رافقتها وحدات من قوات الجيش الشعبي، وهو الأمر الذي يشير إلى ترحيبه بإرسال قوات عسكرية إلى تلك المنطقة.