تحذير السفارة السعودية بتركيا يؤكد: السياحة هناك خطر

المواطن - الرياض

لا زالت أصداء تنبيه السفارة لدى تركيا للمواطنين السعوديين، بشأن ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر مستمرة.

وشددت السفارة على ضرورة الحذر خصوصًا في الأماكن المزدحمة، مع عدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.

وأوضحت السفارة أن تحذيرها يأتي بعد تعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق التركية على يد أشخاص مجهولين.

وينصح الخبراء جميع السياح بعدم المخاطرة بحياتهم بالسفر إلى تركيا، مؤكدين أن الوضع الأمني في تركيا وكذلك المعاملة السيئة للسياح لاسيما الخليجيين يحتم على الجميع تجنب السفر لتركيا.

ويؤكد الخبراء أن هناك إجماعًا خليجيًّا وسعوديًّا على ما يبدو بأن تركيا خطر على السياح، وهذا الشعور لن ينفك ما دامت التناقضات التركية مستمرة في التعامل مع السياح خاصة السعوديين.

يأتي ذلك في ظل استمرار التهديدات التركية في اعتقال كل من ينتقد تركيا ونظامها وسياساتها في المنطقة.