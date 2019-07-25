تخريج 734 حافظاً وحافظة لكتاب الله بعسير

المواطن- فهد القحطاني- أبها

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء أمس حفل تخريج الدفعتين 42 و 43 للعام 1439-1440هـ، من حُفاظ وحافظات القرآن الكريم، الذي نظمته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير، وذلك في جامع الملك عبدالعزيز بأبها.

بدأ الحفل بعرض نموذج قرآني لعدد من الطلاب الخريجين، ثم ألقى مدير الجمعية يحيى آل فايع كلمة ثمّن خلالها رعاية سمو أمير المنطقة ودعم ومتابعة سموه لأنشطة وبرامج الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية زفّت أكثر من 734 دارساً ودارسة على مستوى منطقة عسير أتمّوا حفظ القرآن الكريم، منهم أكثر من 200 دارس ودارسة من مدينة أبها، وذلك في عامي 1439-1440هـ.

وأضاف آل فايع أنه تم اعتماد مكافآت مالية للطلاب والطالبات بأكثر من 564 ألف ريال، عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن منجزات الجمعية منذ تأسيسها، ثم كرّم راعي الحفل الداعمين للجمعية والخريجين، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه بهذه المناسبة.