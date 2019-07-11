ترشيح 9500 للقبول في جامعة تبوك

المواطن - واس

أعلنت جامعة تبوك نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1441هـ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم التأهيلي حيث تم ترشيح 9500 طالب وطالبة ممن انطبقت عليهم شروط القبول في المقر الرئيس في مدينة تبوك والكليات الجامعية في المحافظات ، وحددت الجامعة فترة تثبيت الرغبات من 8 / 11 / 1440هـ إلى 18/ 11 / 1440هـ .

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زيد بن أسلم بصفر في تصريح بهذه المناسبة أن الجامعة فتحت بوابة القبول لمدة 17 يوما لتعطي الطلاب فرصة كافية للتقديم عبر البوابة الإلكترونية ومراجعة بياناتهم، كما نشرت وبعدة طرق تعليمات وإجراءات التقديم، وتولى فريق الدعم الفني بالعمادة الرد على جميع الاستفسارات على مدار الساعة مضيفا أن عمليات إدخال البيانات تمت عن طريق المتقدمين أنفسهم آليا دون تدخل من الجامعة حيث يدخل المتقدم بياناته وترتيب رغباته، وتقوم الجامعة بجلب نتائج اختبارات المتقدمين آليا من نظام يسّر للتعاملات الإلكترونية.

وقال الدكتور بصفر: إن العمادة قامت بعد إغلاق بوابة القبول بمراجعة البيانات المدخلة للتأكد من تحقيق جميع المتقدمين للشروط العامة والخاصة للقبول، وتحديث نتائج اختبارات التحصيلي والقدرات للمتقدمين قبل عملية الترشيح لتحقيق العدالة لجميع المتقدمين.

ودعا الدكتور بصفر المرشحين بضرورة سرعة تثبيت نتيجة القبول، مبيناً إنه في حالة عدم التثبيت خلال الفترة المعلنة يعد القبول لاغياً، مقدماً لجميع المقبولين التهنئة لانضمامهم للجامعة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.