تطوير حاسبة الدعم السكني.. هنا الرابط

المواطن - الرياض

أعادت وزارة الإسكان التذكير أنها من منطلق تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتذليل سبل تملك المسكن الأول، تم تطوير حاسبة الدعم السكني لبرنامج سكني.

وقالت الإسكان: إنه يمكن الآن النقر على الرابط هنا وتعبئة الخانات اللازمة والنقر على أيقونة الإقرار للحصول على نسبة الدعم السكني.

وحاسبة الدعم السكني هي أداة لحساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لمستحقي الدعم فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء (المشاريع على أراضي الوزارة) والقرض العقاري.

وتعتمد قيمة التمويل النهائية على معايير إضافية كالالتزامات المالية الأخرى على المستفيد، وسيتم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية.

ويحصل المستفيد الراغب بشراء الوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان (سواء وحدات سكنية جاهزة للسكن أو وحدات سكنية تحت الإنشاء) على نوعين من الدعم السكني، الدعم الأول: سعر الوحدة السكنية المخفض، بحيث تقدم الوزارة وحدات سكنية مخفضة القيمة للمستفيد، والدعم الثاني هو دعم التمويل عند الشراء، بحيث تقوم الوزارة بدعم أرباح التمويل العقاري.