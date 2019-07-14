تعرف على خدمة الإجازات المرضية

المواطن - الرياض

بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اعتماد “منصة صحة”، عرفت وزارة الصحة خدمة “الإجازات المرضية” لموظفي الدولة.

وبحسب إنفوجرافيك نشرته وزارة الصحة، الإجازات المرضية الإلكترونية هي خدمة موجهة للمنشآت الصحية تتيح تسجيل الإجازات المرضية إلكترونيًّا للمرضى من موظفي القطاع الحكومي ومرافقيهم.

وتتميز الخدمة بضمان وصول الإجازة المرضية بشكل إلكتروني وعاجل إلى جهة العمل وإبلاغ الموظف بصدورها برسالة نصية، وأيضًا موثوقية مصدر الإجازة المرضية، وثالثًا التحقق من بيانات المريض والطبيب والمنشأة الصحية.

ويمكن للأفراد الاستفادة من الخدمة عن طريق الاستعلام عن الإجازة الصادرة من منصة صحة، أو الاستعلام من خلال منصة بياناتي الوظيفية على بوابة وزارة الخدمة المدنية.