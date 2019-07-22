تعليقات متباينة حول جدول مباريات الدوري

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة المسابقات التابعة لـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن مباريات الدور الأول من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.

يُذكر أن مباريات الجولة الأولى ستبدأ يوم 22 أغسطس المقبل بمباراتي النصر وضمك، الأهلي والعدالة.

وقام بعض من النقاد الرياضيين بالكشف عن آرائهم حول جدول مباريات الدور الأول والذي وضعته لجنة المسابقات.

في البداية علّق الناقد الرياضي مطرف القحطاني قائلًا: جدول الدوري مقنع وابتعد عن الأمور الشخصية وأخطاء العام الماضي.

أما الناقد الرياضي محمد الغامدي فقال: النظام المتبع هذا الموسم لجدول الدوري اختلف عن الموسم الماضي وما قبله.

من جانبه قال الإعلامي الرياضي محمد الذايدي: جدول مُرضٍ للجميع من حيث تسلسل المباريات داخل وخارج الأرض، شرط ألا يتعارض مع مشاركات الأندية في البطولتين العربية والآسيوية.

وأضاف محمد الذايدي: الجولة الرابعة تبدأ الإثارة والتشويق في الدوري بلقاء الزعيم الآسيوي مع شقيقه العميد العالمي، في كلاسيكو الكرة السعودية التاريخي على أرض كبير جدة.

من ناحية أخرى أبدى كل من الناقدين الرياضيين عبدالكريم الزامل وخالد الشعلان اندهاشهما من جدول المباريات.

وعلّق عبدالكريم الزامل قائلًا: كالعادة لجنة المسابقات جنّبت الهلال اللعب في شهري أغسطس وسبتمبر في المنطقة الشرقية لارتفاع الرطوبة، بينما يلعب النصر ثاني جولة في الأحساء، هل السبب أيضًا صدفة.

أما الناقد الرياضي خالد الشعلان فقال: “شعار جدول الهلال بالدوري ” لا للرطوبة” ونال ذلك صدفة”.