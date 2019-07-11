تعليق بشأن أزمة جدة التاريخية

المواطن - جدة

تفاعلت أمانة جدة مع ما نشرته “المواطن” بخصوص وجود مياه راكدة بجوار جدة التاريخية يحذر الأهالي من خطورتها.

وأكدت أمانة جدة أنه تم الوقوف على الموقع المذكور وتبين أن المياه كانت بسبب تسرب من أحد المصادر بالمكان، مضيفةً أنه تم التنسيق مع الجهة المسؤولة وهي شركة المياه الوطنية وجارٍ العمل من قِبلهم على حل مشكلة التسرب.

ولفتت أمانة جدة إلى أنها، ممثلة في بلدية جدة التاريخية، ستقوم بدورها برفع تجمّع المياه المتسربة بشكل دوري وتقديم الدعم للجهات الخدمية لحين الوصول لحل مشكلة التسرب من قبل الجهة المختصة.

وكانت عدسة “المواطن” رصدت تجمعًا لمياه راكدة في أحد المواقف الخاصة في حي البلد بجوار دوار جدة التاريخية وذلك إثر الأمطار التي شهدتها المحافظة أخيراً.

وأوضح عدد من سكان الحي أن تجمّع هذه المياه لفترات طويلة قد يتسبب في جعلها مكانًا لتجمّع الحشرات التي تجلب الأمراض، وتعتبر الملاريا وحمى الضنك من أكبر وأخطر الأمراض التي يمكن انتشارها من خلال المياه الراكدة، والتي يمكن أن تُصبح مرتعاً للبعوض والذي يعتبر الناقل الرئيسي لهذه الأمراض.