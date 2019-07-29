تغريدة تُثير قلق جمهور الهلال

المواطن - محمد سمعه

وضّح الناقد الرياضي عادل الملحم أن المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو لن يستمر طويلًا كمدرب للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال.

وقال عادل الملحم عبر حسابه الرسمي في تويتر: في الموسم الماضي راهنت على إلغاء عقد مدرب الهلال جورجي جيسوس، وفي الموسم القادم لن يُكمل الروماني رازفان لوسيسكو موسمه مع الهلال.

وأضاف الملحم: رازفان لوسيسكو سيُغادر مع بداية الدور الثاني والله أعلم.

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قررت تعيين المدرب لوسيسكو لتدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش الذي تمت إقالته في شهر أبريل الماضي.

وخسر نادي الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019، وذلك باحتلاله المركز الثاني برصيد 69 نقطة وخلف نادي النصر بطل المسابقة بفارق نقطة واحدة.

ويُذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الأهلي في دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا خلال شهر أغسطس المقبل.

فسخ رازفان لوسيسكو عقده مع نادي باوك اليوناني، قبل رحيله لتدريب نادي الهلال.