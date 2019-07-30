تفاصيل انتصار ترامب على مأجوري قطر في مجلس الشيوخ

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشفت شبكة CNN الأمريكية، تفاصيل المعركة التشريعية التي خاضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة حملات التشويه التي ارتبط اسمها بعدد من النواب أصحاب الصلات الوثيقة بقطر والمدعومين ماليًا من أميرها والمقربين له.

فشل مجلس الشيوخ

وحسب الشبكة الأمريكية، فشل مجلس الشيوخ، أمس الاثنين، في تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب في ثلاثة قرارات مشتركة تحظر مبيعات الأسلحة إلى المملكة والإمارات العربية المتحدة.

وكانت القرارات التي أقرها الكونجرس بمثابة تحدٍّ سياسي من جانب الديمقراطيين لسياسات ترامب بشكل عام، لكن لم يكن من المتوقع أن يحصل أعضاء مجلس الشيوخ على الأصوات اللازمة للتغلب على النقض.

حق النقض

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استخدم الرئيس الأمريكي حق النقض ضد هذه الإجراءات، ورفض محاولة المشرعين وقف عمليات نقل الأسلحة إلى المملكة.

وجاء التصويت في مجلس الشيوخ بمثابة محاولة لتجاوز القرار بعد شهرين من تحرك إدارة ترامب لإعلان حالة الطوارئ لإيقاف المغرضين في الكونجرس، ومن ثم السير بشكل طبيعي في الصفقات العسكرية الضخمة بين البلدين.

التزام أمريكي

وفي إعلانه استخدام حق النقض الفيتو في القرارات المشتركة، قال ترامب إن كل قرار “سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا ويضر بالعلاقات المهمة التي نمتلكها مع حلفائنا وشركائنا.”

وقال ترامب في رسالة نقض: “القرار المشترك سيعيق قدرة الولايات المتحدة على دعم وتشكيل أنشطة التعاون الأمني ​​الحاسمة.”

ومضى الرئيس قائلاً إنه سيضر “بمصداقية الولايات المتحدة كشريك موثوق به من خلال الإشارة إلى أننا على استعداد للتخلي عن شركائنا وحلفائنا في نفس الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات لهم”.