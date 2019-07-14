تفاصيل جدول مباريات الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم الأحد، عن جدول دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين منافسات موسم 2019/ 2020.

ومن المقرر أن ينطلق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر أغسطس المقبل، على أن يختتم منافساته رابع أيام عيد الفطر المبارك، 27 مايو 2020م، بمشاركة 20 ناديًا.

وستكون مباريات دوري الدرجة الأولى للمحترفين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، بواقع 5 لقاءات في اليوم الواحد، فيما سيتراوح بدء المباراة ما بين 6:50 مساء إلى 7:30 في فصل الصيف، وما بين 2:50 عصرًا إلى السادسة مساءً في الشتاء، على أن تُقام آخر جولتين في توقيت محدد.

جدول مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى