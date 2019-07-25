تنبيه من الأرصاد لأهالي عسير

المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة عسير يشمل: أبها، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة تتمثل في سحب رعدية ممطرة، تستمرّ حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان وعسير خاصةً الأجزاء الساحلية منها (قد تصل إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي بين جدة وجازان).

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وتكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير والباحة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.