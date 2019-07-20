تهديد يُلاحق ساديو ماني

المواطن - محمد سمعه

خسر اللاعب السنغالي ساديو ماني الفرصة في قيادة منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد السقوط أمام منتخب الجزائر بالأمس بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وعانى ساديو ماني وزملاؤه في المنتخب السنغالي، من سوء الحظ خاصة أن منتخب السنغال وصل لثاني مرة في تاريخه إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، لكنه يخسر اللقب كما حدث لأسود التيرانجا في عام 2002 بخسارتهم المباراة النهائية لمصلحة منتخب الكاميرون.

جائزة كبرى تضيع من ماني

جدير بالذكر أن ساديو ماني أصبح مهدداً بعدم الحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، وذلك بعد خسارة الفرصة في الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا، كما أن اللقب أصبح قريبًا من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والمُتوج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس أمم إفريقيا مؤخرًا.

وكان ساديو ماني نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في شهر يونيو الماضي مع نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثنائية دون رد، في المباراة والتي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد الإسبانية.

ظهر ساديو ماني بوجه حزين بعد خسارة المباراة النهائية لـ بطولة كأس أمم إفريقيا، كما أقام لاعبو منتخب الجزائر ممرًا شرفيًا للاعبي المنتخب السنغالي نتيجة لمجهود لاعبي أسود التيرانجا الكبير في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ومن المنتظر عودة ساديو ماني إلى صفوف فريق ليفربول خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل خوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان اسم ساديو ماني ارتبط مؤخرًا بالانضمام لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني، لكن ليفربول الإنجليزي سيرفض التفريط في نجمه السنغالي.

سجل ساديو ماني 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019، وهو نفس رصيد أهداف المصري محمد صلاح والجابوني بيير أوباميانج.