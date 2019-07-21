جدول مباريات الدور الأول من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة المسابقات التابعة لـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن جدول مواعيد مباريات الدور الأول من الدوري السعودي في موسم 2019-2020.

وبعدما اتفقت لجنة المسابقات على تحديد 9 معايير من أجل تحديد جدول مباريات الدوري السعودي، قامت لجنة المسابقات بالكشف عن مواعيد مباريات الدور الأول.

وستنطلق مباريات الجولة الأولى يوم 22 أغسطس بمباراتي النصر وضمك، الأهلي والعدالة في تمام السابعة مساءً والتاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على الترتيب.

موعد أقوى مباريات الدور الأول

وسيُقام ديربي الهلال والنصر في الجولة الثامنة يوم 25 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال.

أما كلاسيكو الهلال والاتحاد فسيقام يوم 21 سبتمبر في الجولة الرابعة في ملعب الجوهرة المشعة.

وسيقام ديربي جدة بين ناديي الأهلي والاتحاد في الأول من نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة على ملعب الجوهرة المشعة.

وتُختتم مباريات الدور الأول من الدوري السعودي يوم 28 ديسمبر المقبل.