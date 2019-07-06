جمعية أرفى تشكر صحيفة “المواطن” على هذه المبادرة المجتمعية

المواطن - الرياض

توجهت جمعية أرفى للتصلب المتعدد، بالشكر لصحيفة “الموطن” الإلكترونية على مبادرتها المجتمعية في تغطية خبر تصنيف مرض التصلب المتعدد ضمن الإعاقات المشمولة بنظام الرعاية والتنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المصابين قد اعتمدت مرض التصلب المتعدد من الأمراض المشمولة بنظام الرعاية والتنمية الاجتماعية برقم الإعاقة (5416) ويحصلون على ما تقدمه الدولة من إعانات مادية ومعنوية مثل الإعفاء من رسوم تأشيرات الاستقدام والرسوم الحكومية وجميع المميزات الأخرى التي يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية فاطمة الزهراني أن هذا الاعتماد جاء نتيجة تجاوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع ما رفعته جمعية أرفى لتصنيف هذا المرض ضمن الأمراض المسببة للإعاقة ويعد هذا التصنيف انتصاراً للمصابين بهذا المرض حيث إنهم يعانون من أعراض عديدة قد تصل إلى فقدان الحركة ويحتاجون للإعانات التي تقدمها الدولة حفظها الله أسوة ببقية المرضى ذوي الإعاقة.

وأضافت الزهراني أن هذا التصنيف سيكون له أثر إيجابي على جميع المصابين في جميع أنحاء المملكة وسيحسن من حياتهم اليومية من خلال حصولهم على هذه الإعانات وكذلك الأجهزة الطبية التي يحتاجونها.