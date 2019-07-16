جمل تكتيكية في الهلال.. والعابد يواصل التأهيل

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته المسائية في معسكر النمسا استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.

وطبق المدرب رازفان لوشيسكو عددًا من الجمل التكتيكية في المران المسائي، واختتم التدريبات بمناورة، فيما واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نواف العابد برنامجه التأهيلي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد خاض مرانًا صباحيًّا بدأ بتدريبات لياقية، ثم طبق الجهاز الفني جملًا تكتيكية، قبل أن يختتمه بمناورة أيضًا.

ويأمل رازفان في إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بدنيًّا وفنيًّا بأفضل شكل ممكن خلال معسكر النمسا؛ أملًا في الظهور بمستوى مميز خلال منافسات الموسم المقبل.