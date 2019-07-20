حساب المواطن يقدم تعريفين ويُجيب عن سؤال هام

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن تعريف الشخص المستقل والعائل، وهل إسقاط اسم المطلقة من عند الأحوال المدنية وعدم إسقاطه من بطاقة العائلة أمر يؤثر على استحقاقها؟

وأوضح حساب المواطن في البداية أن الفرد المستقل هو الفرد الغير متزوج (ذكر أو أنثى) ويشمل (الأعزب، الأرمل، المطلق) وليس لديه تابعين أو معالين، ويشترط إثبات استقلالية المسكن إذا كان عمره من 18 إلى 24 عامًا، ولا يتطلب منه إثبات الاستقلالية إذا كان فوق 24 سنة.

أما العائل فقال حساب المواطن: إنه الذي يعول أقارب من الدرجة الأولى (كالزوج أو الزوجة والأبناء) أو الذي يعول تابعين معالين قانونيًّا (كالوالدين والإخوة والتابع المعال).

وبالنسبة إلى الاستفسار الآخر فأشار حساب المواطن إلى أن في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى “مطلقة” ستصبح حالة الأهلية لدى رب الأسرة “غير مؤهل” ولن يتم احتسابها ضمن مبلغ الدعم، وبإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين إن وجدوا وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان أو صك الإعالة).

وفي وقت سابق، أوضح حساب المواطن المقصود بحالة الدفعات التي تظهر في حسابات المستفيدين على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وقال حساب المواطن: إن حالة “لا يوجد” تعني أن إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع، بينما “وجهت” تعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء.

وأضاف أن حالة مدفوعة تعني أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.