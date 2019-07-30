حمود العتيبي للمرتبة الـ ١٥ بوزارة الإعلام

المواطن - الرياض

صدرت موافقة مجلس الوزراء اليوم على ترقية الأستاذ حمود بن عبدالرحمن العتيبي، مدير عام مكتب وزير الإعلام، إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام.

أسرة تحرير “المواطن” تهنئ العتيبي متمنية له التوفيق والسداد.