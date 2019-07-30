حمود العتيبي للمرتبة الـ ١٥ بوزارة الإعلام

حمود العتيبي للمرتبة الـ ١٥ بوزارة الإعلام

2019/07/30
الساعة 3:56 مساءً
- ‎فيالمجتمع, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1690
0
طباعة
المواطن - الرياض

صدرت موافقة مجلس الوزراء اليوم على ترقية الأستاذ حمود بن عبدالرحمن العتيبي، مدير عام مكتب وزير الإعلام، إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام.

أسرة تحرير “المواطن” تهنئ العتيبي متمنية له التوفيق والسداد.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم