خطوات إضافة الزوجة بـ حساب المواطن

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن إضافة الزوجة إلى البرنامج كتابع.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوج بإمكان الشخص التوجه إلى حسابه (تسجيل دخول- تفاصيل الطلب- بيانات عامة) وتغيير الحالة الاجتماعية إلى “متزوج” وإضافة الزوجة من (بيانات التابعين)، ثم الضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب من “المراجعة”.

وفي وقت سابق كشف حساب المواطن عن طريقة حذف راتب الزوجة ضمن دخل الأسرة في البرنامج.

وتلقت خدمة العملاء طلبًا من مواطن يطلب فيه حذف راتب زوجته التي استقالت منذ شهرين.

ورد حساب المواطن بالقول: في حال طرأ أي تغيير على البيانات، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين وتغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى ”لا توجد وظيفة” والانتقال إلى شاشة الإفصاح عن الدخل ثم الدخول على الإجراءات وتعديل وحذف الدخل والضغط على أيقونة حفظ).

وتابع حساب المواطن بالقول: وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

وكان حساب المواطن أعلن تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي بدأ إيداعها مع الساعات الأولى من يوم الأربعاء 10 يوليو.

وأوضح حساب المواطن أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.