خطوة جديدة تُقرب المثلوثي من الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

قام حارس المرمى أيمن المثلوثي، اليوم الخميس، بفسخ عقده مع نادي الإفريقي التونسي، وسط أنباء عن اقترابه من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكّدت تقارير صحافية تونسية، أن الحارس أيمن المثلوثي أنهى تعاقده رسميًا مع نادي الإفريقي مقابل التنازل عن كافة مستحقاته المالية.

وغاب أيمن المثلوثي صاحب الـ35 عامًا، عن معظم مباريات الإفريقي التونسي في الموسم الرياضي الماضي، لتعرّضه لعدة إصابات، بالإضافة إلى اعتراضه على عدم حصوله على مستحقاته.

وارتبط اسم حارس المرمى التونسي أيمن المثلوثي بالعودة إلى بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل من بوابة نادي العدالة الصاعد حديثًا إلى دوري الكبار.

وسبق أن لعب الحارس التونسي أيمن المثلوثي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لمدة 6 أشهر فقط خلال منافسات موسم 2018.