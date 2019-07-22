خياران لحل أزمة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يركز النادي الأهلي بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش على التعاقد مع الصفقات الدفاعية المناسبة للراقي من أجل الاستعداد للمباريات والاستحقاقات المقبلة.

وفكر النادي الأهلي في التعاقد مع الأوروجوياني مارتن كاسيريس مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي سابقًا، ليكون بديلًا للاعب معتز هوساوي والذي يستعد لخوض فحوصات طبية في فرنسا خلال الأسبوع الجاري.

وبسبب غموض موقف معتز هوساوي من العودة لمباريات الأهلي، أصبح كاسيريس الخيار الأبرز للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد رحيل المصري محمد عبد الشافي عن النادي الأهلي، أصبح الراقي يفكر حاليًا في ضم اللاعب إبراهيم الزبيدي ظهير أيسر نادي التعاون.

إذا نجح الأهلي في ضم كاسيريس وإبراهيم الزبيدي، ستكون خطوة موفقة للفريق الأهلاوي، والذي سيبدأ الاختبار الصعب بمواجهة نادي الهلال في مباراتي دور ثمن النهائي بـ بطولة دوري أبطال آسيا في شهر أغسطس المقبل.

ويخوض النادي الأهلي حاليًا معسكرًا إعداديًا في دولة النمسا من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان تمكن بالأمس من الفوز على فريق جاركوفو الصربي بثلاثية دون رد في رابع مباريات الراقي بمعسكره التحضيري في النمسا.