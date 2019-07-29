دعوة هامة من العمل لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في طلب الاستفسار عن خدمات مراكز الرعاية النهارية الأهلية، بالاتصال على الرقم 19911.

في سياق آخر، كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن اللجان الفرعية للإشراف على مراكز الرعاية النهارية الأهلية غير الحكومية، عن وجود 76 مركزًا للرعاية النهارية الأهلية تابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تقدم خدماتها التأهيلية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية للفئات المتعددة من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة أو مزدوجيها وفئة الداون والتوحد غير القابلين للتعلم من كلا الجنسين.

الجدير بالذكر أن ملكية هذه المراكز تعود لشركة أو مؤسسة أو ملكية فردية حسب السجل التجاري للمركز، كما أن بعضها مراكز غير حكومية وتابعة لجمعيات خيرية أو لجنة تنمية وتنقسم إلى قسمين؛ مراكز مخصصة للإناث تستقبل المستفيدات من عمر ٢ سنة وما فوق والذكور من سنتين إلى 12 سنة، ومراكز أخرى مخصصة للذكور فقط من عمر 12 عامًا وما فوق.