دعوى قضائية جديدة ضد سامسونج بسبب المياه

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تواجه شركة سامسونج الكورية العملاقة دعوى قضائية جديدة من نوعها تتعلق باتهام بخداعها لمستخدميها حول إمكانيات هواتفها الذكية ومدى قدرتها على مقاومة المياه.

وتناقش لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية شكاوى ضد شركة سامسونج بسبب مزاعم بأنها ضللت العملاء فيما يتعلق بقدرة الهواتف على مقاومة الماء.

وفقًا للجنة، فإن سامسونج قامت بتصوير الهواتف داخل البيئات غير المناسبة مثل حمامات السباحة والمحيطات منذ عام 2016، وهي تفتقد للسند الواقع المتمثل في اختبارات تلك الهواتف في هذه الظروف للوقوف على قدراتها الفنية.

وتستند الدعوى إلى أكثر من 300 إعلان للشركة، جميعها أظهرت هواتف الشركة الكورية وهي بالقرب من المياه، وذلك دون أن تعرضها للاختبار أو التحقق من مدى قدرة الهواتف على ذلك.

وفي السياق، استندت أيضًا الشكوى إلى استخدام تأكيد سامسونج على أن هاتف جالاكسي S10 الجديد لا يمكن استخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة.

وتزعم شركة سامسونج أن معظم أجهزة جالاكسي يتم الإعلان عنها على أنها مقاومة للماء IP68، وهذا يعني أنه يمكن أن تدوم في المياه يصل عمقها إلى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، غير أن الشكوى أكدت أن هذه المزايا لا تغطي كافة الهواتف التي تنتجها الشركة.