رؤوم رفحاء تودع 200.600 ألف ريال في حسابات مستفيدي الكفالة الشهرية

المواطن - رفحاء

أودعت جمعية رؤوم الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء 200.600 ألف ريال لشهر 6 / 2019 في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، وتمثل الكفالة النقدية والكفالة الغذائية.

وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 641 يتيماً ويتيمة، موزعين على 140 أسرة داخل محافظة رفحاء والقرى والهجر التابعة للمحافظة.

يُذكر أن مشروع الكفالة النقدية والكفالة الغذائية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية وتغطية المصاريف المعيشية التي يحتاج لها جميع الأيتام المسجلين في جمعية رؤوم لرعاية الأيتام.