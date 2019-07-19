رابط جدارة للتقديم على وظائف الحرس الوطني

المواطن - الرياض

تبدأ وزارة الحرس الوطني صباح الأحد 18/11/1440هـ، استقبال طلبات راغبي شغل عددٍ من الوظائف الشاغرة للخريجين والخريجات حتى مساء الخميس 22/11/1440هـ.

وكانت وزارة الحرس الوطني دعت الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الحكومي جدارة على الموقع: (هنا)

وأضافت الوزارة: بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (94) وظيفة شاغرة (رجال، نساء)، ويبدأ التقديم الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد الموافق 18/11/1440هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 22/11/1440هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.

وفي شأن آلية التقديم، قالت الوزارة: يتم الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض؛ ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح

والخطوة الثانية، يتم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، والخطوة الثالثة: يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب

وبالنسبة للفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة، فقد جاءت على النحو التالي:

1 – خريجو المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يُعادلها، حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف.

2 – خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف.

3 – خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف

4 – خريجو الدرجة الجامعية (درجة الماجستير) حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف.

5 – خريجو البرامج الإعدادية (الثانوية المهنية بطبيعة العمل)، حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف.

6 – الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

7 – يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

8 – يشترط أن يكون سبق له حضور اختبار القدرات المعرفي المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

9 – جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وستتم دعوة أكثر من (متقدم/ــة) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

10 – ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

11 – الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).