رابط وخطوات التسجيل في سند الزواج

المواطن - الرياض

يتيح برنامج سند محمد بن سلمان، للمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط، التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي: (هنا)، فيما يترقب المواطنون إيداع الدفعة الخامسة من العطاء، بعد الانتهاء من إيداع الدفعة الرابعة خلال الأسابيع الماضية.

ويتم التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان من خلال عدة خطوات:

خطوات التسجيل

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط الأهلية

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

تفاصيل الدفعات السابقة

يذكر أن عدد مستفيدي الدفعة السابقة، وهي الدفعة الرابعة بلغ 4700 شاب بمبلغ يفوق 90 مليون ريال وبذلك يكون متوسط نصيب كل فرد قرابة 20 ألف ريال عطاء لا يسترد، فيما تخطى عدد المستفيدين في الدفعة الثالثة 2200 مستفيد بعطاء يفوق 45 مليون ريال.

أما العطاء الثاني فقد بلغ أكثر من 60 مليون ريال استفاد منه 3600 شخص بمتوسط دعم يتجاوز 16.600 ريال لكل منهم.

وفي إبريل الماضي تم إيداع العطاء الأول والذي تجاوز 100 مليون ريال وحصل عليه حوالي 4.200 مستفيد بمتوسط دعم يصل إلى أكثر من 23 ألف ريال.