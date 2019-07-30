رالي عسير يعيد الموري للبطولات المحلية

المواطن - حسن عسيري - أبها

أعلن سائق فريق هنكوك للراليات سعيد الموري مشاركته في رالي عسير الجولة الأولى من بطولة المملكة للراليات الصحراوية والذي سينطلق غدًا الأربعاء، ويستمر حتى يوم السبت المقبل.

ويدخل السائق السعودي الذي انتهى مؤخرًا من المشاركة في الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، رالي عسير مشاركًا في فئة “تي2” على متن سيارة نيسان بمساعدة ملاحه اللبناني جوزيف مطر.

ويسعى الموري الذي يشارك بدعم مجموعة بن شيهون وإطارات هنكوك لمواصلة اكتسابه مزيدًا من الخبرات بعد مشاركته في الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، إضافة إلى منافسته وكسب النقاط في مستهل البطولة.

وينطلق الرالي غدًا الأربعاء بمرحلة التسجيل النهائي للمشاركين والفحص الفني الذي من خلاله سيأخذ الموري إذن المشاركة الرسمية، على أن تُقام المرحلتان الخاصة يومَي الخميس والجمعة.

وقدّم الموري شكره وتقديره إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعد قرار دعم السائقين السعوديين في البطولة التي تنطلق في نسختها الأولى، مثنيًا على جهود سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل على تجسيدهما لدعم سمو ولي العهد.