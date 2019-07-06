رسميًّا .. الفيحاء يتعاقد مع بندر ناصر من الباطن

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيحاء، برئاسة عبدالله أبانمي، عن تعاقده مع اللاعب بندر ناصر المطيري مدافع نادي الباطن في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الفيحاء عبر تويتر أن النادي تعاقد مع اللاعب بندر ناصر لمدة ثلاث سنوات، حيث جرت مراسم التوقيع بحضور ماهر أبا حسين نائب رئيس النادي.

وأعرب بندر ناصر عن سعادته بالانضمام لنادي الفيحاء، مُضيفًا أنه سيقاتل ليقدم أفضل ما لديه مع الفيحاء في الموسم الجديد.

ويذكر أن نادي الفيحاء كان احتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 32 نقطة.

ويسعى نادي الفيحاء إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية؛ وذلك من أجل ضمان التواجد في المنطقة الدافئة في بطولة دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وكان عبدالله أبانمي تولى رئاسة الفيحاء لمدة أربع سنوات خلفًا لسعود الشلهوب.