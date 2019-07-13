رسميًّا .. إعارة نجم الاتحاد لـ فنربخشة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي فنربخشة التركي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن تعاقده مع اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز من صفوف نادي الاتحاد على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، وافق على إعارة اللاعب غاري رودريغيز، والذي عانى بسبب عدم اللعب بصورة أساسية في الموسم الماضي مع العميد.

ويذكر أن اللاعب غاري رودريغيز سيلعب في صفوف نادي فنربخشة لمدة عامين على سبيل الإعارة بالمجان، دون دفع أي قيمة نقدية لنادي الاتحاد.

جدير بالذكر أن اللاعب غاري رودريغيز، كان انضم لصفوف فريق الاتحاد في يناير من عام 2019 قادمًا من صفوف نادي غلطة سراي التركي.

وسبق لنادي الاتحاد في الفترة الأخيرة أن أعلن عن تعاقده مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز لاعب نادي بالستينو التشيلي واللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو من صفوف نادي سانتوس البرازيلي.