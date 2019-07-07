رقم الأسطورة يجذب هازارد في الريال

المواطن - مروة نبيل

اقترب البلجيكي إيدين هازارد من الحصول على القميص رقم 7، الذي كان يرتديه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد الإسباني.

هازارد والسير على خُطى الأسطورة:

وارتدى الأسطورة رونالدو رقم 7 في ريال مدريد خلال السنوات الماضية، قبل أن يحصل الدومينيكاني ماريانو دياز عليه بعد رحيله، إلا أنه مع قدوم هازارد في الميركاتو الصيفي الحالي قد يرتدي قميص النجم البرتغالي.

وأصبح دياز خارج حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم الرياضي المقبل، خاصة عقب ضم الصربي لوكا يوفيتش رسميًّا، ما يُسهل حصول هازارد على رقم الأسطورة مع المرينغي.

وكان هازارد يرغب في البداية في ارتداء القميص رقم 10 مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، إلا أن رغبته اصطدمت بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي يرتدي هذا الرقم، ويرفض التناول عنه.

ويُعد رقم 11 من الأرقام المرشحة أن يرتديها هازارد في الموسم الجديد، خاصة أنه قميص النجم الويلزي غاريث بيل الذي يسعى ريال مدريد الإسباني لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويُفضل مسؤولو ريال مدريد الإسباني وهازارد الحصول على رقم الأسطورة رونالدو أملًا في السير على خطاه، وقيادة المرينغي لتحقيق البطولات المحلية والقارية، بعد موسم مخيب لآمال الجماهير.

الأسطورة:

وارتبط رقم 7 بأبرز نجوم ريال مدريد الإسباني، وكان آخرهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يُعد واحدًا من أهم اللاعبين في تاريخ المرينغي، وليس خلال السنوات الماضية فقط.

ونجح الأسطورة كريستيانو رونالدو في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بالتتويج بالعديد من البطولات، ومنها الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وغيرها من الألقاب.