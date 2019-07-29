رقم موحد لمكافحة جراد عسير

المواطن -واس

خصصت غرفة العمليات المشتركة التي أنشأتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في فرعها بمنطقة عسير رقماً موحداً لتلقي البلاغات ومكافحة الجراد المنتشر في المنطقة.

ودعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المتضررين من الجراد إلى التواصل على الرقم (٠٥٤٧٨٣١١٩) وتحديد مواقع انتشارهم لتوجيه الفرق الميدانية لها، مبيناً أنه تم تجهيز أكثر من 85 فرقة ميدانية لمباشرة البلاغات الواردة لغرفة العمليات على مدار الساعة ومعالجتها أولاً بأول .

وبين أنه جرى تقسيم المنطقة إلى 6 قطاعات تشمل أبها وخميس مشيط والنماص وبيشة وسراة عبيدة وتهامة عسير ، وتمت معالجة أكثر من 829.45 هكتار من المناطق المصابة بالجراد الصحراوي.