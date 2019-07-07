ركلات الترجيح تبتسم لمنتخب مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية، التي أُقيمت على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، بفوز منتخب مدغشقر بركلات الترجيح.

مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية:

وبدأت مباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية بضغط كبير من لاعبي منتخب مدغشقر الأول، ونجحوا في السيطرة على وسط الملعب، وكاد أندريا أن يهز الشباك في الدقيقة الثامنة من ركلة الحرة، إلا أن الحارس الكونغولي ماتامبي أمسك الكرة.

ونجح إبراهيم آداما في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة التاسعة من أحداث مباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم، عن طريق تسديدة صاروخية، مستغلًّا تمريرة مميزة من اللاعب لالاينا نومينياناهاري.

وهدأ اللعب بعد الهدف الأول في مباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية قبل أن يتمكن سيدريك باكامبو من تسجيل هدف التعادل بكرة رأسية مميزة في الدقيقة 21، مستغلًّا عرضية من اللاعب نجوندا موزينجا.

وانتفض لاعبو منتخب مدغشقر بحثًا عن تسجيل هدف ثانٍ، ولكن افتقدت هجماتهم للخطورة، لينتهي الشوط الأول من مباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

التعادل مستمر:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سيطر لاعبو الكونغو على وسط الملعب، قبل أن يعود الاستحواذ للاعبي منتخب مدغشقر مجددًا، وسجل لاعبه إيما أندرياتسيما هدف التقدم في الدقيقة 77 من كرة رأسية بعد متابعة عرضية من زميله رومان ميتانير.

وفي الوقت القاتل من مباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم، سجل تشانسيل مبيمبا هدف التعادل في الدقيقة 90، ليلعب المنتخبين شوطين إضافيين، وتبادلا السيطرة دون خطورة حقيقية على المرميين.

وبعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي في مباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي، لجأ الحكم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب مدغشقر ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2019.