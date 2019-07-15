رودريجيز: سييرا سبب رحيلي

المواطن - مروة نبيل

أكّد نجم الرأس الأخضر، جاري رودريجيز أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التشيلي خوسيه سييرا السبب وراء رحيله عن العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم رودريجيز مؤخرًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، مع وجود بند يسمح بشرائه بشكل نهائي من نادي الاتحاد.

وقال رودريجيز: “سييرا أخبرني أنه ليس بحاجة إلى خدماتي خلال الفترة المقبلة.. أعتقد أنني اللاعب الوحيد الذي أخبره المدرب بهذه الكلمات، أظن أن الأمر شخصي وليس له علاقة بالأمور الفنية”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع Voetbal International: “قضيت موسمًا جيدًا مع الاتحاد فهو فريق كبير ويحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة.. وأنا ممتنّ كثيرًا لنادي فنربخشة الذي منحني الفرصة من أجل العودة من جديد إلى إسطنبول”.

وكان رودريجيز قد انضم إلى نادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من غلطة سراي، وشارك في 11 مباراة مع العميد في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، وسجل هدفًا واحدًا.